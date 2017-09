Speciaal congres voor Nobelprijswinnaars in Groningen

De Nobelprijswinnaars Chemie van vorig jaar, waaronder hoogleraar Ben Feringa van de Rijksuniversiteit Groningen, worden geëerd met een congres in Stad.

De 'Molecular Machines Nobel Prize Conference' is de naam van het evenement, dat van 19 tot en met 22 november dit jaar wordt gehouden.Op de driedaagse conferentie in De Oosterpoort staat iedere dag een Nobelprijswinnaar als spreker centraal. Ook staan er belangrijke sprekers op het gebied van scheikunde op het programma. Bezoekjes aan Der Aa-Kerk en de Aula van het Academiegebouw zijn onderdeel van het congres.Op speciaal verzoek van Feringa komen er maximaal driehonderd deelnemers op het congres, zodat er voldoende tijd is voor gesprekken met winnaars van de Nobelprijs Chemie.