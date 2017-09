Wens om gaswinning stil te leggen 'kiezersbedrog' en 'asociaal'

Verschillende politici uit de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen hebben negatief gereageerd op de oproep van Nette Kruzenga (Leefbaar Midden Groningen) om de gaswinning in Midden-Groningen stil te leggen.

Kruzenga zei afgelopen week dat ze 'het gevoel heeft dat voor elkaar te kunnen krijgen.'Lijsttrekker Erik Drenth van het CDA Midden-Groningen noemt de uitlatingen van Kruzenga 'kiezersbedrog'. 'De gemeente heeft de mogelijkheid helemaal niet om de gaswinning stil te leggen. Je kunt dan als politieke partij wel allemaal plannen rond gaan toeteren, maar als je weet dat het niet kan heeft het helemaal geen zin dit te roepen. Dat noem ik dan ookkiezersbedrog.'De huidige wethouder van Hoogezand-Sappemeer noemt het verder 'onmogelijk' om de NAM hinderlijk te gaan controleren, zoals Kruzenga ook opperde. 'De gemeente heeft ook daarover niets te zeggen.'Drenth benadrukt verder dat hij het in principe wel met Kruzenga eens is dat de gaswinning naar nul moet.'Maar je moet dingen beweren die haalbaar zijn, en die moet je duidelijk maken aan de kiezer. Wij willen bijvoorbeeld onze contacten met CDA-volksvertegenwoordigers in Den Haag benutten om de gaswinning naar beneden te krijgen. Daarnaast willen we juridische hulp faciliteren voor inwoners die mijnbouwschade hebben en de juridische kosten zelf niet kunnen opbrengen.'Hans Haze, lijsttrekker van Gemeentebelangen Midden-Groningen, vindt het niet alleen kiezersbedrog maar doet er ook nog een schepje bovenop. 'Ik vind het asociaal dat Kruzenga dit zegt. Als je zegt dat je de gaswinning in je eigen gemeente stil wil leggen, moet de gaskraan in andere gemeenten namelijk verder open. Het is asociaal dat er in Loppersum straks meer gas zou moeten worden gepompt omdat we in Midden-Groningen de kranen dichtdraaien.'Hij vervolgt dat hij de gaswinning het liefst ook naar nul ziet gaan. 'Maar dat moet je wel op een realistische manier doen. Zo moet je bijvoorbeeld eerst op zoek naar alternatieve energiebronnen. Daar hoor ik Kruzenga niet over.'Kruzenga reageert op haar beurt dat lijsttrekker Drenth 'te star naar de huidige situatie kijkt'. 'Dit is zeker geen kiezersbedrog, en dat Drenth het zo noemt is poltieke praat', zegt ze.De voorzitter van Leefbaar Midden Groningen kijkt inmiddels wat genuanceerder naar haar uitspraken over de gaswinning. 'Wij denken inderdaad ook dat we de gaswinning niet stil kunnen leggen, maar we willen opkomen voor de 60.000 inwoners van Midden-Groningen, en willen helpen de reële mijnbouwschade die deze mensen hebben vergoed te krijgen.'De opmerking van Hans Haze, die de wensen van Kruzenga 'asociaal' noemt, vindt Kruzenga 'helemaal nergens op slaan'. 'Als we veel zetels halen in Midden-Groningen overwegen we ook in andere gemeenten een afdeling van Leefbaar op te richten, zodat ook daar de gaswinning naar nul gaat.'Kruzenga heeft hoe dan ook weinig op met Gemeentebelangen, de partij van Haze. 'Dat is gewoon een 'jaknikpartij'. Hans Haze heeft als raadslid voor Lokaal Perspectief Hoogezand-Sappemeer voor het zonnepark in Sappemeer gestemd', zegt ze. 'Dat laat zien dat ze gewoon meestemmen met het establishment. En dat zullen wij zeker niet doen.'