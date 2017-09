Steeds meer kerken in Groningen worden gesloten door een gebrek aan kerkgangers en geld en voor steeds meer kerken moet dus een nieuwe bestemming worden gezocht. RTV Noord neemt deze zomer een kijkje bij een aantal van die kerken. Deze keer in Schaaphok.

Het is een van de kleinste kerkjes van onze provincie en Jan Scheidema woont er al meer dan dertig jaar. In 1983 verbouwde hij het kerkje van Schaaphok bij Slochteren nadat het al vele tientallen jaren leeg stond.'De ramen waren ingegooid en de klok was gestolen, maar de muren waren goed', zegt Scheidema. Hij haalde de preekstoel en de kerkbanken er uit en verbouwde het met behulp van familie en vrienden.Het kerkje werd in 1905 gebouwd in opdracht van Mr. E..J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, de heer van Slochteren die op de Fraeylemaborg woonde. Tot 1968 werden er diensten in het gebouwtje gehouden en sinds die tijd stond het leeg.Het kerkje is klein. Het bood plaats aan maximaal vijftig mensen en om voldoende woonruimte te creëren is er in de kerkzaal een tussenverdieping geplaatst en is achter de kerk een serre geplaatst.Scheidema woonde er jaren met zijn vriend Bert Bullema. 'Sommige mensen vonden dat maar niets, twee heren in een godshuis. Maar dat was vrij snel over.'Bullema overleed in 2006, maar Scheidema woont nog steeds in de kerk en geniet dagelijks van de rust, de ruimte en het uitzicht.