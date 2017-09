Stad wil software van afvalpas aanpassen om privacyredenen

De gemeente Groningen wil de software van de afvalpasjes aanpassen om de privacy van Stadjers te waarborgen. Met het afvalpasje wordt de ondergrondse container geopend waar inwoners hun afval in weggooien.

De afvalpas staat geregistreerd op naam en adres. De gemeente kan dus nagaan hoeveel afval iemand weggooit, maar ook in welke container dat gebeurt. Een soortgelijk systeem werd ook gebruikt in Arnhem. Maar voor het gebruik van dat systeem kreeg de gemeente een boete van de privacywaakhond omdat het een inbreuk op de privacy zou zijn.Om aan de regelgeving te voldoen en om een soortgelijk scenario als in Arnhem te voorkomen heeft het gemeentebestuur de ontwikkelaar van de software aan het werk gezet om de het huidige systeem aan te passen. De gemeente wil alleen nog gegevens ontvangen over de hoeveelheid afval die in de container zit en niet meer over wie het afval heeft weggegooid.De gemeente heeft, naar aanleiding van de boete in Arnhem, het eigen systeem al deels aangepast. Medewerkers van Stadsbeheer kunnen stortgegevens niet meer automatisch koppelen aan een persoon.De SP vroeg aan het gemeentebestuur om de ondergrondse containers open te zetten zodat het gebruik van een pasje niet meer nodig is. Die maatregel is na het opleggen van de boete ook ingevoerd in Arnhem. Volgens het Groninger college is de Arnhemse variant geen optie voor de stad.Want met het gebruik van de pas kan Stadsbeheer nagaan hoe vol de container is en welke container geleegd moet worden.De gemeente verwacht dat de huidige software over twee maanden is aangepast en dus aan de privacyregels voldoet.