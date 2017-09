Drafbaan in Stadspark kan weer podium worden voor grote concerten

Rolling Stones? Tina Turner? Vroeger traden grote artiesten op op de Drafbaan in het Stadspark in Groningen. In de toekomst kan dat misschien ook weer.

De laatste jaren was er van grote concerten echter geen sprake. Exploitant Nathan van Gelder, die een levenslang contract had op het terrein, vormde in ogen van de gemeente een remmende factor voor grote evenementen.Wie een evenement wilde organiseren moest bij Van Gelder de horeca afnemen of hem uitkopen. Woordvoerder Natascha van 't Hoofd: 'Het is nu aantrekkelijker voor organisaties om evenementen te organiseren. Dit biedt meer ruimte.'De gemeente en Van Gelder hebben samen besloten het contract per 1 januari 2018 te beëindigen. Volgens wethouder Joost van Keulen wordt zo de weg vrijgemaakt voor een betere exploitatie en programmering op het terrein.Exploitant Nathan van Gelder is tevreden met de deal. 'De gemeente heeft mij eengedaan. Ik heb voor de komende tien jaar geïncasseerd. Ze hebben mij eigenlijk uitgekocht.'Van Gelder blijft daarnaast wel zijn eigen evenementen op de Drafbaan organiseren, zoals enkele dancefeesten en het springkussenfeest. Ook doet hij nog de horeca tijdens de paardenkoersen en houdt hij de exploitatie van een aantal zalen op het terrein.Hoe de nieuwe invulling van de Drafbaan er precies moet uitzien is onderwerp van onderzoek. Er wordt daarbij rekening gehouden met andere evenementlocaties, zoals Martiniplaza en het Suikerunie-terrein.Overigens moet de gemeente het bestemmingsplan voor de Drafbaan als evenemententerrein nog wel verbeteren. De Raad van State zette al twee keer een streep doorheen.