Noord Vandaag: Internationale studenten vinden geen onderdak

Honderden buitenlandse studenten in Groningen hebben nog steeds geen onderdak gevonden. Ze gaan vrijdag demonstreren tegen de kamernood. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Jimmy Dijk van de SP maakt zich nogal druk over het tekort aan kamers voor internationale studenten. Hij noemt dit het zoveelste jaar op rij dat er buitenlandse studenten in Groningen aankomen en er- Twee olietankers die op elkaar botsen op de Waddenzee, waarna er olie in de zee lekt. Het kan zomaar gebeuren.- Een feestelijk moment vandaag voor 27 mannen en vrouwen van de Landmacht. Ze zijn op de Grote Markt in Stad beëdigd omdat zenaar Litouwen.- De brand in het Holland CasinoZe zijn een deel van het dak aan het verwoesten om het beter te blussen.