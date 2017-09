De oplossing voor de files bij De Punt? Doorrijden!

Door de werkzaamheden aan de A28 tussen Groningen Zuid en Eelde staan de afgelopen dagen ter hoogte van De Punt files. Die zijn te voorkomen, zegt Hermien Schaap van Rijkswaterstaat. Hoe? Doorrijden!

Want je mag met 70 kilometer per uur langs de werkzaamheden, veel mensen rijden langzamer.'Probeer je zo min mogelijk te laten afleiden', adviseert Schaap. 'Houd focus op de weg, kijk niet te veel om je heen naar de werkzaamheden. Dat is lastig, mensen zijn nieuwsgierig. Het is een combinatie van factoren, waardoor mensen gaan afremmen en kijken. Daardoor ontstaan files.'De werkzaamheden duren nog tot 18 september. Daarna wordt een ander deel van de A28 aangepakt. Daar verwacht Rijkswaterstaat minder oponthoud.