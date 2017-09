Spoeddebat over kamertekort internationale studenten

CDA en SP in de gemeente Groningen willen een spoeddebat over de problemen die de stad heeft met de huisvesting van internationale studenten.

Buitenlandse studenten die in Groningen willen studeren, hebben moeite om onderdak te vinden. Studentenhostels zitten vol, studenten kamperen tijdelijk of slapen zelfs op straat.Dinsdag kondigde de gemeente aan tijdelijk honderd bedden voor internationale studenten beschikbaar te stellen op een voormalige asielzoekerslocatie. Die bedden kosten 16 euro per nacht. Studenten liggen er met anderen op een kamer en hebben geen keuken. Ondanks de maatregel zetten internationale studenten en politieke jongerenorganisaties hun protest tegen de problemen aankomende vrijdagmiddag door.CDA en SP willen weten waarom er 'voor het zoveelste jaar achteraan aan het begin van het jaar zoveel problemen' zijn met de huisvesting van internationale studenten. 'Waarom zagen de gemeente, RUG en Hanze de problemen niet aankomen?' Ook zetten ze vraagtekens bij de prijs van de tijdelijke huuropvang: 16 euro per dag, ofwel 480 euro per maand. De partijen willen verder weten hoe de problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.