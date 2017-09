Berend Hoekstra herbenoemd als burgemeester Leek

'Als wij in het Westerkwartier niet zouden herindelen, was ik misschien niet doorgegaan als burgemeester. Maar een herindeling meemaken lijkt mij heel bijzonder', zegt Berend Hoekstra. Hij is woensdag herbenoemd als burgemeester van de gemeente Leek.

Aftreden bij herindeling

De burgemeester is herbenoemd voor een periode van zes jaar, maar vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten dus herindelen. Bij de herindeling verdwijnen de functies van Hoekstra en Henk Kosmeijer, burgemeester van de gemeente Marum.



Voor Ard van der Tuuk, waarnemend burgemeester van de gemeente Grootegast, is het dan ook einde verhaal. Hij is door de gemeenteraad benoemd tot de gemeentelijke herindeling plaatsvindt.



Overlijden Bert Swart

In Zuidhorn loopt het iets anders. Door het overlijden van burgemeester Bert Swart heeft die gemeente momenteel geen burgemeester.



Verwacht wordt dat binnen enkele weken een waarnemend burgemeester wordt aangesteld, net als in Grootegast gebeurde na het overlijden van Kor Dijkstra. Voor hem of haar geldt hetzelfde als voor Ard van der Tuuk.



Mondelinge afspraak

De burgemeesters hebben onderling een mondelinge afspraak gemaakt dat geen van hen zal solliciteren op de functie van burgemeester van het Westerkwartier.



