'Groei Groningen Airport Eelde leidt niet tot meer geluidsoverlast'

Uitbreiding van Groningen Airport Eelde betekent geen toename van de geluidsbelasting voor de omgeving. Door te schuiven met bestaande activiteiten worden ondanks de groei, de toegestane geluidsnormen niet overschreven.

Dat concludeert de directie van het vliegveld in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NDR).Die nota vormt de basis voor een nieuw luchthavenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is nodig om de zo gewenste uitbreiding van het vliegveld naar 'de toegangspoort voor Noord-Nederland' mogelijk te maken.De aandeelhouders lijken bereid 46 miljoen euro in de uitbreiding te steken, hoewel dat nog niet bij alle aanhouders een gelopen koers is.De luchthaven bereidt zich al wel voor op de gewenste groei. Zo moet in 2046 het jaarlijks aantal passagiers in de buurt van 400.000 komen.Om die groei mogelijk te maken is wel een aantal aanpassingen nodig van het luchthavenbesluit. Daarbij gaat het om het volgende zaken:- In de ochtend een half uur eerder open: om 06.00 uur. Die openingstijd wordt ook gehanteerd op de andere regionale luchthavens.- Het toestaan van tien late vluchten (tot middernacht) per jaar bij evenementen, zoals Europese wedstrijden van clubs als FC Groningen, SC Heerenveen, Donar en de TT.- Toestellen die door onvoorziene omstandigheden later landen op Eelde, mogen nog tot middernacht weer opstijgen.- Uitbreiding van les- en testvluchten met grotere toestellen. Nu mag dat alleen met kleine propellervliegtuigjes. Een bedrijf gaat vanaf Eelde jets verkopen, die moeten getest kunnen worden.- 24 uur per dag vluchten van de traumaheli, die nu al op het vliegveld is gestationeerd.- Mogelijk maken van vluchten met grotere toestellen.- Terug van twee naar één start- en landingsbaan. Daar alles op concentreren is goedkoper en efficiënter.- Opzetten 'DroneHub'; een kennis- en ontwikkelingscentrum op het gebied van drones.Directeur Marco van de Kreeke is er overtuigd dat de overlast voor de omgeving door deze veranderingen niet toeneemt.'Een deel van de activiteiten verplaatst zich naar de commerciële luchtvaart. Er is bijvoorbeeld nog maar één vliegschool over. Dat betekent minder vliegbewegingen, die we voor de uitbreiding kunnen gebruiken. We zitten nu ruim binnen de toegestane geluidsbelasting. Daar zit ook nog voldoende rek in.'De luchthavendirecteur verwacht ook geen problemen met het vervroegen van de openingstijden in de ochtend met een half uur. 'Het is niet zo dat er straks elke dag op dat tijdstip wordt gevlogen. Maar dat half uur extra maakt wel een betere aansluiting op internationaal vliegverkeer mogelijk.'Ook het afscheid nemen van de korte baan op het vliegveld is geen probleem. 'Die werd al minder gebruikt. Het scheelt in de kosten als we ons volledig concentreren op één start- en landingsbaan', licht airportmanager Onno de Jong toe.De notitie waarin al deze veranderingen staan, ligt vanaf donderdag ter inzage op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot 5 oktober kan er in de vorm van het indienen van zienswijzen bezwaar tegen worden gemaakt.Ook volgen nog milieueffectrapportages, zoals voor de traumaheli die dag en nacht gaat vliegen vanaf Eelde.Op 18 september houdt het vliegveld een informatieavond over de wijzingen die nodig zijn om de toekomstplannen mogelijk te maken.