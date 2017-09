Donar speelt Europees niet op gebruikelijke plek

Basketbalclub Donar speelt mogelijk twee Europese thuiswedstrijden niet in het 'eigen' MartiniPlaza. Dat komt doordat de thuishal niet voor alle duels beschikbaar is.

Mocht Donar de derde voorronde van de Basketball Champions League bereiken, dan spelen de Groningers op vrijdag 29 september in het Kalverdijkje in Leeuwarden tegen het Spaanse Movistar Estudiantes.MartiniPlaza is eveneens niet beschikbaar op woensdag 18 oktober, wanneer Donar de eerste thuiswedstrijd speelt in de poulefase van de Champions League of de Europe Cup. Donar wijkt dan uit naar het Topsportcentrum in Almere. Dit is de dichtstbijzijnde hal met een capaciteit van minimaal 3.000 toeschouwers, en dat is een eis voor dit duel.Het bestuur van Donar is bezig om samen met de Supporters Vereniging reizen te organiseren naar deze duels.Donar speelt deze week nog twee oefenwedstrijden in Veendam (vrijdag) en Leek (zondag). De eerste Europese wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 19 september tegen BC Vytautas in MartiniPlaza.