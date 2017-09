Provincie zet vol in op gezond ouder worden

Alleen als de partijen die met gezondheidszorg te maken hebben de handen ineen slaan, kunnen ouderen in de toekomst langer gezond thuis blijven wonen. Dat concludeert de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland in een adviesrapport.

De provincie is opdrachtgever van het rapport en wil weten hoe de zorg op het platteland toegankelijk en betaalbaar kan blijven, ondanks de toenemende krimp, bezuinigingen en vergrijzing.Met het advies van de SER op zak, stelt de provincie een groep samen met daarin vertegenwoordigers van verschillende gezondheidsorganisaties. Voormalig UMCG-bestuurslid Folkert Kuipers gaat leiding geven aan die groep.De zogenoemde 'regiegroep' moet het complete spectrum van organisaties in de zorg bevatten. De gemeenten, zorgverzekeraars, zorg- en ICT-bedrijven, zorgverleners, kennisinstellingen, patiëntenorganisaties en meer moeten allemaal vertegenwoordigd zijn.'Er zijn tal van initiatieven in de zorg', zegt voorzitter Frans Jaspers van de SER. 'Maar het wordt tijd dat die nu eens bij elkaar komen. Iedereen streefde altijd zijn eigen ideeën na, maar ze komen er nu achter dat die tijd voorbij is.'Als voorbeeld noemt Jaspers de programma's waarin verschillende organisaties informatie over patiënten verzamelen.'Wat wij willen is één groot systeem voor je persoonlijke gezondheidsomgeving, zodat je als patiënt zelf toegang hebt tot alle gegevens. Daar moet een standaard voor komen vanuit het perspectief van de patiënt en niet de zorginstelling.'Volgens de SER zijn alle gesprekspartners zich bewust van de noodzaak tot samenwerking. 'We hebben met tal van organisaties gesproken, groot en klein. Het draagvlak is er, dus ik het er vertrouwen in.'Gedeputeerde Patrick Brouns kijkt ook met vertrouwen naar deze ontwikkeling. 'Ik geloof niet in praatclubjes, dit is een praktisch advies met bereidheid bij de betrokken partijen', aldus de gedeputeerde. 'Wij gaan er nu organisatiekracht achter zetten, want aan alleen een rapport hebben we niets.'