N33 tussen Zuidbroek en Veendam weer vrij voor verkeer (update)

(Foto: Dennie Gaasendam)

Op de N33 tussen Zuidbroek en Veendam is woensdagmiddag een ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenauto. Daardoor is de weg afgesloten.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Over eventuele gewonden is niets bekend. De file van ongeveer twee kilometer lang was rond 19:15 uur opgelost.