Fietser gewond bij tafelbrug in Zuidhorn

Bij de pas geopende tafelbrug in Zuidhorn is woensdagavond een fietser gevallen. Ze kwam met haar hoofd op de grond terecht en is even bewusteloos geweest.

'Een groepje dames was aan het wielrennen. Rechts van de brug lijkt een fietspad te zijn. Het is ook afgeschermd, er ligt grind op de grond. De wielrenster twijfelde, begon te slingeren en is toen onderuit gegleden', vertelt Luts, die na het ongeluk er heen liep en het verhaal hoorde van ambulance verpleegkundigen en de wielrenners.'Morgen gaat de buurvrouw met de gemeente en de provincie bellen om te vragen of er borden geplaatst kunnen worden, omdat het nu wel erg onduidelijk is. De brug is nog maar net geopend en het is triest dat er nu al een ongeluk is gebeurd', besluit Luts.De gevallen vrouw is met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Ze is goed aanspreekbaar.