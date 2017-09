College Leek gaat voor routefonds Eelde stemmen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek stemt vrijdag voor het routefonds van Groningen Airport Eelde. Dat is besloten na een collegevergadering vlak na de gemeenteraad.

Tijdens de raad liet een meerderheid van de fracties al weten positief te staan tegenover het routefonds. Met het routefonds wil het vliegveld vluchten naar meerdere locaties aanbieden.Het college van Burgemeester en Wethouders van Leek had de raad om haar mening gevraagd, omdat binnen het college van mening wordt verschild.Albert Houwer, fractievoorzitter van GroenLinks in Leek, gaf eerder al aan fel tegen het routefonds te zijn: 'Wij zijn helder: niet doen!' Ook de ChristenUnie staat negatief tegenover het routefonds. 'Wij moeten ons verstand gebruiken. Dit is trekken aan een dood paard', zegt fractievoorzitter Koos Siegers.Maar daar bleef het verzet bij. De overige vier partijen staan positief tegenover het fonds. De PvdA twijfelde lang, maar besloot uiteindelijk het fonds te steunen. Fractievoorzitter Michiel van der Linden: 'Wij vinden het van belang dat hier een vliegveld is. Wij zien de volgende keer alleen wel graag dat wij eerder worden betrokken bij dit soort projecten.'D66 Leek staat ook positief tegenover het routefonds. Opvallend, want afgelopen maandag liet de partij nog weten dat het 'tegen' zou stemmen als het zou worden gevraagd. D66-raadslid Denny Boersma sluit zich aan bij Van der Linden. 'Helemaal met de opkomst van vliegveld Lelystad is dit het moment om te investeren.'CDA en VVD in Leek zijn al langere tijd voorstander van het routefonds.Het college van de gemeente Leek zal uiteindelijk besluiten of zij groen ligt geeft aan het routefonds. Aankomende vrijdag komt de Regio Groningen-Assen (RGA) bijeen om te praten over de financiële bijdrage van 2,5 miljoen euro. De RGA bestaat uit de provincies Groningen en Drenthe en twaalf gemeenten. Het geld voor het routefonds wordt alleen toegekend wanneer alle partijen besluiten de aanvraag te steunen.