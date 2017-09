Bezwaar ingetrokken, nieuw veld VEV'67

Voetbalclub VEV'67 uit Leek wil een nieuw wedstrijdveld. De politieke partijen in Leek zijn voorstander van dit plan, een inwoner was dit niet. Hij of zij heeft bezwaar gemaakt, maar dat bezwaar is ongegrond verklaard.

Ter inzage

Zes weken geleden werd het plan ter inzage gelegd, op de hoop dat niemand bezwaar in zou dienen. Dat is dus toch gebeurd. Het bezwaar kwam van een inwoner die ruim zevenhonderd meter van het sportcomplex vandaan woont. Daarom is unaniem besloten het bezwaar van tafel te vegen.



Haast maken

Volgens de huidige voorzitter gaat het lukken om op tijd het veld klaar te hebben. Emo de Vries: 'Het veld moet er eerst ingelegd worden en een jaar blijven liggen. Pas daarna kunnen wij er op spelen. Het wordt doorwerken, maar ik denk dat wij het seizoen 2018/2019 wel redden.'



Over twee weken ligt het voorstel voor aan de raad. Verwacht wordt dat die unaniem instemt met de aanleg van het nieuwe veld.