Gemeente Leek tegen gasveld Zevenhuizen-West

De gemeente Leek is tegen de ontwikkeling van een nieuw gasveld. De NAM wil mogelijk gas oppompen uit een gasveld in Zevenhuizen-West.

'Wij hebben in Groningen met elkaar afgesproken dat wij geen nieuwe gasvelden toestaan, dus wij hebben bezwaar gemaakt. Wij hopen dat minister Henk Kamp dat zal honoreren', zegt Karin Dekker, wethouder van de gemeente Leek.De gemeente Leek heeft een brief naar de minister gestuurd waarin staat dat de noodzaak op dit moment niet aangetoond kan worden. 'Er kunnen ook allerlei veiligheidsrisico's zijn', zegt Dekker. 'Dan moet je denken aan bodemdaling, problemen met de waterhuishouding en schade aan gebouwen. Dat willen wij niet hier in Leek.'De gemeente heeft nog niks gehoord van de minister. Dekker geeft aan eerst het antwoord af te willen wachten, voordat er verder zaken ondernomen worden.