Donar oefent in het geheim in Duitsland

De basketballers van Donar hebben een geheime oefenwedstrijd afgewerkt in het Duitse Oldenburg. De Groningers verloren met zes punten verschil (92-86).

Donar speelde zonder publiek in de trainingszaal van de EWE Baskets tegen de Duitse finalist van het afgelopen seizoen.Evan Bruinsma was topscorer bij Donar met 20 punten en 7 rebounds. Jason Dourisseau maakte er 16. Sean Cunningham was goed voor 13 punten en 8 assists. Brandyn Curry deed niet mee vanwege een lichte blessure.Donar speelt deze week nog twee oefenwedstrijden, in Veendam (vrijdag) en Leek (zondag).