Wethouders ondertekenen petitie tegen herindeling Haren; oppositie woedend

De voltallige oppositie in Haren vind het een vreemde gang van zaken dat de wethouders van hun gemeente de petitie in de strijd om zelfstandigheid hebben ondertekend.

Volgens de coalitiepartijen VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie suggereren de wethouders met het ondertekenen van de petitie dat er nog een mogelijkheid is om te fuseren met Tynaarlo. 'Maar die mogelijkheid is er niet. Tynaarlo wil niet samenvoegen', laat Hans Sietsma (GroenLinks) weten.De coalitie en oppositie in Haren staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de herindeling. Waar de oppositie een gemeentelijke samenvoeging met Groningen steunt, daar is de coalitie tegen.De provincie wil ook dat Haren gaat herindelen met Groningen. Politiek Den Haag moet zich nog uitspreken over de kwestie. De Eerste en Tweede Kamer besluiten uiteindelijk hoe de bestuurlijke toekomst van Haren eruitziet.Ondertekenaars van de petitie zijn tegen een samenvoeging met de stad. Maar wel voor een eventuele samenvoeging met de Drentse gemeente Tynaarlo. Volgens de Harener coalitie is zo'n samenvoeging met de Drentse buurman geen collegestandpunt.'Een wethouder hoort het collegestandpunt te verkondigen en te verdedigen. Samenvoegen met Tynaarlo is helemaal geen standpunt van het college', vervolgt Sietsma die namens de voltallige oppositie spreekt.'De meerderheid van de gemeenteraad steunde in december 2015 het voorstel dat de gemeente Haren als zelfstandige gemeente verdergaat. En dat een herindeling niet nodig is. Niet met Groningen, maar ook niet met een andere gemeente.'Doordat de wethouders de petitie ondertekenen suggereren ze volgens de coalitie dat de samenwerking met Tynaarlo een optie is. Iets waar de coalitiepartijen het totaal niet mee eens zijn.'Er zijn momenteel geen partijen in Tynaarlo die open staan voor een herindeling of een nauwe samenwerking die herindeling overbodig zou maken. Op één na; Leefbaar Tynaarlo.'In de petitie wordt de Tweede Kamer gevraagd niet akkoord te gaan met de fusie. Inwoners van de gemeenten Haren en Tynaarlo kunnen met al enige dagen de petitie tekenen op http://harennietbijstad.petities.nl/ De petitie is een initiatief van het Burgercomité Haren en het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug.