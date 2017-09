'Kom naar Groningen en je slaapt op straat'

Zo'n 200 buitenlandse studenten in Groningen hebben nog steeds geen onderdak gevonden. De nood voor een kamer is voor internationale studenten zo hoog dat de dakloze studenten deze week de straat op gaan om te demonstreren tegen de kamernood.

'Kom naar Groningen. Je studeert op een topuniversiteit, je fietst door een prachtige stad en je slaapt op straat', wordt op social media geschreven'Het overkomt vooral buitenlandse studenten, omdat zij niet de mogelijkheid hebben om hier al eerder te zijn om een kamer te zoeken,' zegt verslaggever Rob Mulder. 'Bovendien wordt bij de helft van de kamers die op Kamernet staan gezet dat deze alleen voor Nederlandse studenten zijn. Daarom duurt het wat langer voordat ze onder dak zijn.'Een van de studenten die zonder kamer zit is Moritz Brameier uit Duitsland. Hij ging ervan uit dat universiteiten een accommodatie regelen, omdat hij dat gewend is van een eerdere studie in Denemarken.De Rijksuniversiteit Groningen verwees hem door naar online woningzoekers. Brameier was verbaasd over de betaling die je doet voordat je überhaupt kan reageren op een kamers, omdat dit in Duitsland gratis is.Moritz heeft het camperbusje van zijn ouders uit Duitsland gehaald en op een camping in Engelbert gezet, waar hij tot 1 oktober mag blijven. Als hij dan nog geen ander onderkomen heeft, zal hij naar een andere camping verhuizen.Fractievoorzitter Jimmy Dijk (SP) maakt zich hier druk over. 'Het aantal internationale studenten groeit met 500 per jaar. Dit is het zoveelste jaar achter elkaar dat er buitenlandse studenten in Groningen aankomen, terwijl er te weinig woonruimte voor hen beschikbaar is.''De RUG en de Hanzehogeschool Groningen trekken studenten naar Groningen toe', vervolgt Dijk. 'Ze werven expliciet in het buitenland op buitenlandse studenten. Als je dat op zo'n actieve manier doet, moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor huisvesting. Daarin ligt ook een rol voor de gemeente.'Paul van der Wijk, woordvoerder van de Hanzehogeschool Groningen: 'Het aantal studenten neemt sneller toe dan het aantal kamers. Vorige week kwamen wij erachter dat er dit jaar studenten zijn die geen kamer hebben. Toen zijn we om tafel gegaan met de gemeente en de RUG om te kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden.'Die oplossing hebben we gevonden met hebben we gevonden met de voormalige COA-locatie aan de Van Swietenlaan in Groningen', vervolgt Van der Wijk. 'Dat vind ik op zich mooi, dat is een sobere oplossing. De kritiek vind ik niet terecht, ik denk dat dit is wat we op dit moment kunnen doen.'Jimmy Dijk: 'De huisvesting in het voormalige COA-gebouw is geen structurele oplossing, die we wel nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld door meer kamers bij te bouwen. Daar zijn we de afgelopen jaren al op de goede weg mee. Ook moeten we een maximum aan internationale studenten die we naar Groningen willen trekken zolang de woningvoorraad niet voldoende is.'