Mountainbikeroute Zuidhorn blijft zorgen voor discussie

Moet er een mountainbikeroute komen in het Johan Smitpark in Zuidhorn of moet de gemeenteraad daar een stokje voor steken? Daarover ging het woensdagavond tijdens een drukbezochte discussiebijeenkomst in het gemeentehuis in Zuidhorn.

De initiatiefnemers en de tegenstanders kwamen niet dichter tot elkaar. 'We hebben er alles aan gedaan om een route te bedenken waar niemand last van heeft, die de natuur niet aantast en die de privacy van omwonenden beschermt', zegt Jan Wildeboer, een van de pleitbezorgers voor de route.'We hebben de tegenstanders uitgenodigd om met ons de route te lopen en ze te laten zien hoe we de knelpunten hebben opgelost.'De route moet aangelegd worden in het Johan Smitpark en het nabijgelegen Waterpark. De tegenstanders vrezen overlast van langs racende mountainbikers en de vernieling van de natuur in het ecologische park.Het parkoers moet zes kilometer lang worden. De provincie heeft een subsidie van 15.000 euro toegekend. Ook andere fondsen steunen het plan financieel. De mountainbikers zijn sinds 2015 bezig met hun project.Inmiddels staat de route op papier. Volgens de initiatiefnemers is er rekening gehouden met de natuur en de dieren in het ecologische park, zoals de Schotse hooglanders. Ook worden in het plan wandelpaden gemeden om ongelukken te voorkomen.De tegenstanders van de route geloven daar niets van en wijzen op de gevaren die de mountainbikers veroorzaken. Ook is er de angst dat de route het ecologische karakter van het park verstoort.Uiteindelijk moet de gemeenteraad van Zuidhorn een beslissing nemen over de aanleg van de route. Veel raadsleden zaten woensdagavond in de zaal om de argumenten van voor- en tegenstanders aan te horen.