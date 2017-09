Reconstructie Foxhol: 'Er wordt met scherp geschoten'

Geen losse flodders maar echte kogels. Tijdens de reconstructie van de laatste minuten uit het leven van Dennis Bruns (29) uit Musselkanaal wordt donderdag met scherp geschoten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd.

Bruns werd op vrijdag 13 januari doodgeschoten na een mislukte ripdeal in de Talingstraat in Foxhol.De Talingstraat wordt tijdens de reconstructie hermetisch afgesloten. 'Natuurlijk wordt alles in het werk gesteld om de kogels die worden afgevuurd op te vangen', vertelt Pieter van Rest van het Openbaar Ministerie. 'Maar we moeten niet het risico lopen dat er iets anders gebeurt. Vandaar dat de bewoners uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk ergens anders worden opgevangen.'Mensen die weigeren om hun woning te verlaten worden met behulp van de politie verwijderd, zo blijkt uit een brief van justitie die huis-aan-huis is verspreid.Volgens Van Rest komt het in Nederland maar zelden voor dat er tijdens een reconstructie met scherp geschoten wordt. Op advies van het Nederlands Forensisch Instituut gebeurt dat in deze zaak wel. 'De verdachte beweert dat hij heeft gehandeld uit noodweer. Er wordt getoetst of zijn verklaringen kloppen en of zijn verhaal past in het sporenpatroon.'De kogels worden afgevuurd door medewerkers van de politie. 'Dat gebeurt op aanwijzing van de verdachte en niet door hem zelf. Er zijn grenzen', aldus een lachende Van Rest. Tijdens de reconstructie wordt het wapen gebruikt waarmee Dennis Bruns destijds is doodgeschoten.De bewoners worden donderdag opgevangen in wijkcentrum De Klabbe in Foxhol. Justitie trekt de hele dag voor de reconstructie uit.