De melkprijs zit in de lift. Dat betekent voor boeren dat ze weer geld hebben om extra investeringen te doen. Zo ook Arjan van Erp uit Midwolda. Hij heeft zijn erf laten asfalteren. 'Dankzij de betere melkprijs.'

'In mindere jaren stel je investeringen uit die niet noodzakelijk zijn. Je kan ze doen als er weer geld op de rekening staat. En ook meteen wat sparen, want de melkprijs blijft de komende vijf jaar niet zo hoog.'Toen de prijs nog lager lag, kwam een aantal boeren in zwaar weer terecht. 'Wij waren wel in staat de rekeningen te betalen, maar het betekent dat je op je lopende rekening steeds rond de nul balanceert', vertelt Van Erp.En dat leidde tot kopzorgen. 'Betaal ik de rekening vandaag, of moet ik nog even tien of veertien dagen wachten, tot we weer melkgeld krijgen van de fabriek?'Van Erp gaat ervan uit dat melkprijzen voorlopig nog wel even blijven stijgen. 'Maar als in de winter op andere continenten meer melk geproduceerd wordt, kan het best zijn dat het hier weer omlaag gaat. Dat weet niemand. Voor die tijd heb je een spaarpotje nodig.''In de tijd van het melkquotum wist je ongeveer hoeveel geld je voor de melk zou krijgen. Die tijd ligt achter ons. We hebben moeten leren om wat geld achteruit te leggen voor slechtere melkprijsjaren. Boeren zijn net mensen, die moeten ook aan veranderingen wennen.'