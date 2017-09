'Hoe mooi zou het zijn als er een Donartrein naar Almere rijdt?'

'Je slaapt een nacht hartstikke slecht en dan moet je kijken waar je dan wel terecht kan.' Donar-voorzitter Jannes Stokroos zat niet bij de pakken neer, toen bleek dat de basketballers niet alle thuiswedstrijden in MartiniPlaza terecht kunnen. Er wordt sowieso één keer in Almere gespeeld. 'Hoe mooi zou het zijn als er een aparte Donartrein van Groningen naar Almere rijdt?'

Donar speelt op 18 oktober in de hal in Almere, tijdens de eerste 'thuiswedstrijd' in de poulefase van de Champions League of de Europe Cup. En de hal waar dan wordt gespeeld, ligt vlak bij het treinstation. Vandaar het idee voor de Donartrein. 'We zijn al in contact geweest met de NS', zegt Stokroos.Mogelijk speelt Donar ook een duel in Leeuwarden. Dat gebeurt als de Groningers erin slagen de derde voorronde van de Champions League te bereiken, op 29 september. Stokroos: 'Het zou geweldig zijn als we met een stuk of 25 bussen Leeuwarden komen binnenrijden en die hal ombouwen tot blauwwitte arena.'Natuurlijk baalt de voorzitter ervan dat Donar niet gewoon in eigen huis kan spelen. 'Het is uitermate vervelend voor de club, we hebben Europese ambities. Maar we zijn Groningers, we kijken ook weer vooruit. We snappen best dat MartiniPlaza niet exclusief voor ons kan zijn. Ik ben ook zeker niet boos op het management van MartiniPlaza, want ze helpen ons enorm. We hebben wekenlang gekeken naar alternatieven, er is geprobeerd congressen te verschuiven.'Er wordt al lang gesproken over een topsporthal in Stad, maar die is er nog niet. 'Het is het verhaal van de broedende kip', zegt Stokroos daarover. 'We zijn al enkele maanden in gesprek met de directie van MartiniPlaza en de gemeente, of het een plek kan krijgen in een verbouwd MartiniPlaza. De schetsen zijn er al, de wethouder staat er ook echt achter. Het is de komende maanden de vraag welke prioriteit de politiek er aan geeft.'