Rondje Groningen: Heb jij het licht al gezien?

Welkom bij Rondje Groningen - een nieuwe rubriek van RTV Noord met elke werkdag om 21.00 uur de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Welke berichten mag je niet missen?

Voor de tweede keer in korte tijd is vandaag met scherp geschoten in de Talingstraat in Foxhol. Dit keer niet door criminelen, maar door politiemensen. Door middel van een reconstructie proberen zij duidelijkheid te krijgen over de mislukte ripdeal, waarbij Dennis Bruns om het leven is gekomen. Uit veiligheidsoverwegingen moesten de bewoners van de Talingstraat tijdelijk hun huis verlaten. Hun straat werd hermetisch afgesloten.Advocaat Yehudi Moszkowicz was donderdagmorgen op weg naar de reconstructie in Foxhol.Overijverige ambtenaren of souvenirjagers? Een aantal plaatsnaamborden in Menterwolde is spoorloos verdwenen.'Welke artiesten zie jij het liefst optreden in het Stadspark?'. Dat vroeg de redactie van de Groninger Internet Courant gisteren op Facebook aan haar volgers. Antwoord: Ed Sheeran en Bruce Springsteen. Een volgens fans bijna net zo grote artiest trad gisteravond op in De Oosterpoort. Guus Meeuwis begon in Groningen aan zijn nieuwe tour.Kerry McKittrick uit Ierland blogt onder de naam Belle of Belfast. Zij reist door Nederland en heeft ons best bewaarde geheim ontdekt: het Noorden.En dan heeft de Ierse schoonheid dit nostalgische tafereeltje nog niets eens gezien.[Instagram:https://instagram.com/p/BYvGlStlrbD/?taken-at=1019151906/]