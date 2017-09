Zonnestorm zorgt voor kans op prachtig poollicht

Je kent vast wel de foto's van de schitterende groene, rode en zelfs paarse luchten: het Noorderlicht. De komende dagen bestaat de kans dat je dit spektakel in onze provincie kunt bewonderen.

Maar wat is het noorderlicht precies? Hoe ontstaat het en zijn er ook nadelen? Je leest het allemaal hieronder.Het noorderlicht ontstaat door explosies op de zon. Hierdoor komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Door de aantrekkingskracht van de aarde worden deze deeltjes vooral naar de noord- en zuidpool getrokken. Daar is het magnetisch veld van de aarde het sterkst. De geladen deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsten op elkaar. Daardoor komt energie vrij, met als gevolg prachtige kleuren aan de hemel.De afgelopen dagen waren er meerdere kleine explosies op de zon. 'In de nacht van woensdag op donderdag heeft de grootste explosie van de afgelopen tien jaar plaatsgevonden', vertelt onze weervrouw Harma Boer. 'Bij deze zonnestorm is een uitzonderlijk grote hoeveelheid geladen deeltjes aan de zon ontsnapt en die worden nu razendsnel naar de aarde getrokken. Daardoor zou het noorderlicht de komende dagen zelfs tot aan de middellandse zee te zien kunnen zijn.'Al dit geweld in het heelal heeft ook nadelige gevolgen. 'Dat moet je ook weer niet overdrijven', zegt Harma. 'Ik zou het meer ongemakken noemen. Je kunt dan denken aan een verstoring van satellieten. Misschien heb je een slechte internetverbinding of kun je even niet pinnen. Maar in ruil daarvoor kun je hopelijk prachtig poollicht zien.'Voordat je nu meteen naar die extra batterijen van je fototoestel gaat zoeken: de kans dat wij de komende dagen het noorderlicht gaan zien, is klein. Dat heeft alles te maken met de weersverwachting. 'Juist nu komt er veel regen onze kant op', zucht Harma. 'Hierdoor is de kans klein dat wij de mooie kleuren kunnen zien. Zelf heb ik het ook nog maar één keer mogen zien.'Wil je het toch proberen? Dan hoef je niet helemaal naar het noordelijkste punt van onze provincie te rijden. Een donker plekje opzoeken moet voldoende zijn.Bekijk hier een video van noorderlicht in onze provincie in 2016