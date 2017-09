Bouw schreeuwt om personeel; aantal vacatures verdubbeld

In de bouw liggen de banen momenteel voor het oprapen. Volgens de laatste cijfers van het UWV is het aantal vacatures in onze provincie het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Er is vooral vraag naar timmerlieden en loodgieters, maar die zijn moeilijk te vinden.

Om meer mensen aan de slag te krijgen in de bouw, worden werkloze mensen in Delfzijl omgeschoold naar een beroep als timmerman of metselaar.Een van de deelnemers is de 43-jarige Olaf uit Groningen. Hij werkte jarenlang als kok in verschillende horecagelegenheden, maar daar was hij op den duur zat van. 'Het moet altijd steeds harder, sneller en beter, tot 's avonds laat aan toe. Op den duur was ik daar klaar mee.'Omdat Olaf altijd al graag mag klussen, meld hij zich aan bij Leerbouwen Delfzijl. Daar worden enkele tientallen mensen begeleid naar een baan in de bouw. Het werd vorig jaar in eerste instantie opgericht voor het herstel van aardbevingsschade, maar door de enorme vraag naar bouwvakkers is het nu breder geworden.'We merken dat veel aannemers en uitzendorganisaties bij ons komen met de vraag of mensen er al klaar voor zijn om aan de slag te gaan. Als dat het geval is, zijn ze gelijk weg', zegt oprichter Tjeerd van der Sluis.Olaf is nu twee maanden bezig met zijn opleiding. Volgende week mag hij al op stage, waarmee hij dus richting een baan in de praktijk gaat. 'Ze vinden dat ik het allemaal snel onder de knie heb. Dat is mooi, daar kun je wel mee thuiskomen.'Volgens Van der Sluis is dat behoorlijk snel, maar het komt vaker voor. 'Gemiddeld zijn ze binnen drie tot zes maanden klaar om in de praktijk aan de slag te gaan. Zodra we aannemers groen licht geven, kunnen we ze wegzetten.'Toch is het traject bij Leerbouwen slechts een druppel op de gloeiende plaat. Volgens het UWV staan er maandelijks vijfhonderd tot zevenhonderd vacatures in de bouw open in onze provincie. Ter vergelijking: in juli vorig jaar stond de teller op 335 vacatures, in de afgelopen julimaand waren dat er 702.Het UWV gaat samen met de gemeenten en sociale werkvoorzieningsschappen meer plek creëren bij het omscholingstraject in Delfzijl. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via www.kansrijkberoep.nl