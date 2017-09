Twee nieuwe kandidaten voor overname failliete Klesch

Het failliete aluminiumbedrijf Klesch in Delfzijl (Foto: RTV Noord)

Het failliete aluminiumbedrijf Klesch in Delfzijl, het vroegere Aldel, heeft twee nieuwe geschikte overnamekandidaten. Eerder was metaalgroothandel Noble uit Hongkong nog de enige mogelijke kandidaat voor een overname. Daarmee zijn er in totaal drie geïnteresseerden in het bedrijf.





Milieuverantwoord aluminium

Om de overname van Klesch mogelijk te maken wordt ook gekeken naar het gebruik van zonne- of windenergie bij het fabriceren van aluminium.



Eshuis heeft tot eind oktober de tijd gekregen om een geschikte kandidaat voor de overname te vinden.



