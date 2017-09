Nina Hagen komt voor de museumnacht alsnog naar Groningen

Tijdens de eerste Groninger museumnacht komende zaterdag treedt Nina Hagen op.

De Duitse zangeres zegde in april vorig jaar af voor de opening van de tentoonstelling Nieuwe Wilden in het Groninger Museum. Ze komt nu alsnog.Voor de museumnacht zijn inmiddels zo'n duizend kaarten gekocht. Dat is volgens directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum boven verwachting. Er kunnen maximaal tweeduizend bezoekers naartoe.Bezoekers van de nacht kunnen van 19.00 tot 01.00 terecht in de vijf musea in de stad: het Groninger Museum, het Scheepvaartmuseum, het Universiteitsmuseum, het Stripmuseum en GRID Grafisch Museum. Daar zijn optredens, tentoonstellingen en rondleidingen.