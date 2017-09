Teken van leven vanaf Sint Maarten: Astrid en Henderik zijn veilig

De Groningers op het door orkaan Irma getroffen Sint Maarten maken het naar omstandigheden goed.

Astrid Schrage heeft na de verwoestende orkaan kort contact gehad met haar ouders in Muntendam. Haar vader, Jan Schrage, ontving gisteravond al een geruststellend bericht. 'Wij zijn veilig, dat is het enige wat er stond. Maar het blijft spannend natuurlijk. Ik kon haar na dat bericht niet meer bereiken, maar ik heb alle online kanalen geprobeerd', zegt Schrage.Ook de familie van Henderik Ekema heeft contact gehad. 'Hij is in leven, maar er is veel kapot op het eiland', meldt zijn zus Anna. 'Hij bevestigt dat er doden zijn gevallen.'Volgens premier Mark Rutte is de schade op het eiland enorm. 'Daar is sprake van grootschalige verwoesting van infrastructuur, huizen en bedrijven. Inwoners hebben geen stroom, benzine of stromend water.'De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb zei donderdag tegen Franse media dat op het Franse deel van Sint-Maarten zeker acht doden en 23 gewonden zijn gevallen. De schade op het eiland is enorm.