Hogeland College ontslaat geschorste gymleraar

(Foto: Google Street View)

De gymdocent die door het Hogeland College in Uithuizen op non-actief was gezet, is met ingang van dit schooljaar ontslagen. Hij zou seksueel getinte appjes naar een leerlinge hebben gestuurd.





Gedragsregels overtreden

Rector Lily Holsteijn wil vanuit privacy-overwegingen niet veel kwijt over de kwestie. Wel laat ze weten dat uit intern onderzoek is gebleken dat de docent de algemene gedragsregels heeft overtreden.



'De ouders, leerlingen en het personeel zijn hier bij de start van het jaar over geïnformeerd', vertelt Holsteijn.



Onderzoek naar vervolging

De school heeft aangifte gedaan bij de politie. De officier van justitie gaat nu beoordelen of de gymdocent wordt vervolgd.



Lees ook: Hogeland College schorst docent na grensoverschrijdend gedrag De school heeft de gymleraar vlak voor de zomervakantie al geschorst.Rector Lily Holsteijn wil vanuit privacy-overwegingen niet veel kwijt over de kwestie. Wel laat ze weten dat uit intern onderzoek is gebleken dat de docent de algemene gedragsregels heeft overtreden.'De ouders, leerlingen en het personeel zijn hier bij de start van het jaar over geïnformeerd', vertelt Holsteijn.De school heeft aangifte gedaan bij de politie. De officier van justitie gaat nu beoordelen of de gymdocent wordt vervolgd.