Lopend Vuur: Van mij mag Groningen Airport Eelde snel doorgroeien

Groningen Airport Eelde wil verder uitbreiden. De luchthaven wil in de ochtend eerder open. Ook moet het af en toe mogelijk zijn later in de avond vluchten te laten vertrekken of te laten landen.

Met de verruiming van de openingstijden hoopt Eelde de concurrentiestrijd met andere luchthavens beter aan te kunnen.De groei leidt niet tot meer geluidsoverlast, zegt de directie in een notitie . De luchthaven hoopt in 2046 jaarlijks 400.000 passagiers te ontvangen.