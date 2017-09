N361 bij Ulrum weer open, gaslek is dicht (update)

(Foto: Marcella Werkman/112 Groningen)

De N361 ter hoogte van Ulrum was donderdag enkele uren afgesloten vanwege een gaslek. Ook een kruispunt aan de Breweelsterweg was dicht.

Rond 14.40 uur was het lek gedicht en werd de weg weer vrijgegeven.



'Het lek is in een landelijk gebied, de eerste huizen staan op ongeveer honderd meter afstand', zei woordvoerder Frits Wessels van de brandweer nadat het lek werd ontdekt.



De brandweer en Enexis hebben de gasleiding in de nabijheid van het lek dichtgedraaid. Er werd een waterscherm geplaatst, om dat veilig te kunnen doen.