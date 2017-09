Wierum krijgt een wierdebegraafplaats

De locatie waar de nieuwe natuurbegraafplaats wordt gerealiseerd (Foto: RTV Noord)

Groningen is straks een nieuwe natuurbegraafplaats rijker. Het Groninger Landschap gaat in samenwerking met uitvaartverzorger Algemeen Belang uit Groningen een nieuwe kleinschalige natuurbegraafplaats in Wierum realiseren. Die wordt vanaf medio 2018 in gebruik genomen.

In Nederland groeit de vraag naar andere vormen van begraven dan op reguliere begraafplaatsen. Daar wil Het Groninger Landschap gehoor aan geven.



Unieke locatie

Natuurbeheerder Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap is erg enthousiast. 'Het is een bestaande wierde in het Reitdiepgebied. Begraven midden in de natuur gebeurde hier van oudsher al wel, maar mede door de ligging wordt het echt een unieke begraafplaats.'



Ook worden er paden en een parkeerterrein aangelegd. 'Maar het is de bedoeling dat je van de buitenkant niet kunt zien dat het een begraafplaats is. Dat is wel de eis die we stellen aan het realiseren van een natuurbegraafplaats', aldus Hendriks.