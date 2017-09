Reconstructie Foxhol: onder politiebegeleiding met de hondjes naar buiten

Donderdag rond het middaguur klinken de eerste pistoolschoten aan de Talingstraat in Foxhol. Daar vindt een reconstructie plaats van de mislukte ripdeal, waarbij Dennis Bruns werd gedood. Buurtbewoner Johannes Hofman mocht kort daarvoor, onder politiebegeleiding, zijn hondjes uitlaten.

'Het is heel raar, maar het moet. Je kan maar beter meewerken. Ik ben al heel blij dat ik ze kan uitlaten. Dan maar zo.'Hofman woont in de straat waar de dodelijke schoten vielen. De hoofdverdachte beroept zich op noodweer. Of zijn verhaal klopt, moet de reconstructie duidelijk maken. Er wordt met scherp geschoten en daarom moeten omwonenden hun huis uit.Hofman heeft er begrip voor. 'Als het voor de veiligheid moet, dan heb je het maar gewoon te doen. En er zijn vast ook mensen die hier slecht tegen kunnen en dat beeld van toen weer voor ogen krijgen. Dan kan je maar beter weg zijn.''Dat ze het nu naspelen, is alleen maar goed. Zodat je eindelijk een verhaal krijgt en dingen kunt rechtzetten die eventueel niet kloppen.'