Medewerking juwelier Oosterhof in onderzoek faillissementsfraude 'moeizaam'

Ex-juwelier Henk Oosterhof werkt nog steeds niet volledig mee aan het onderzoek naar een mogelijke faillissementsfraude tegen hem. Hij beloofde eind vorige maand tijdens de zitting over de verlenging van zijn hechtenis, dat hij zou meewerken.

De man en zijn echtgenote zitten sinds juli in de cel, omdat zij volgens curator Jan Hein Mastenbroek niet meewerken aan de afwikkeling van hun faillissement.Om vijf uur besluit de rechter of het echtpaar toch op vrije voeten komt, op voorwaarde dat zij de gevraagde informatie aanleveren. Tijdens de vorige zitting deed Oosterhof enkele beloftes. Zo zou hij duidelijkheid geven over de verdwenen klokkenverzameling. Een deel van de administratie staat bij zijn dochter en kon door de curator worden opgehaald. Ook zou Oosterhof zorgen voor een machtiging om de bankafschriften van een bank in Spanje op te vragen.Oosterhof kwam met een verklaring over de verdwenen klokken. Hij had voor tienduizend euro aan klokken verkocht aan een handelaar in Engeland. Gegevens van die koper had de ex-juwelier niet. 'Wat een onzin', antwoordde de rechter. Op de zitting wilde het echtpaar alsnog een machtiging voor de Spaanse bankrekeningen overhandigen. 'Dit beloofde u de vorige keer, waarom is dit niet gebeurd?', zei de rechter.Het paar heeft voor hun woning in Spanje 180.000 euro gekregen. Waar de helft van dit bedrag is gebleven, bleef ook nu onbekend. 'Heeft u dit er doorheen gejaagd? Ik kan mij dat niet voorstellen.'Daarnaast kreeg de curator niet de boekhouding, die bij de dochter van Oosterhof was gestald. 'Zij mag dit van haar vader niet afgeven', zei Mastenbroek. Advocaat Zahra Boufadiss, de nieuwe advocate van het paar, zeulde vervolgens met een shopper vol mappen naar de curator. 'Stond nog bij de vorige advocaat', meldde zij.De rechter commissaris liet tijdens de zitting weten dat zij niet veel vertrouwen had in de opstelling van de ex-juwelier. 'Het gaat allemaal zo moeizaam.' Haar advies: 'Mochten beiden worden vrijgelaten, dan hooguit op heel strenge voorwaarden.'