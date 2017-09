Pekela krijgt ruim een half miljoen van het COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt ruim een half miljoen euro over naar de gemeente Pekela. Dat staat in een brief van het COA gericht aan het Pekelder gemeentebestuur.

Het COA gaat het asielzoekerscentrum aan de Hooiweg in Oude Pekela op 1 oktober sluiten. Pekela eiste daarvoor financiële compensatie, omdat in de begroting voor de komende jaren rekening is gehouden met huurinkomsten.Vlak voor de zomer werd al duidelijk dat het COA en de gemeente het eens waren over de financiën. Maar over de bedragen wilden beide partijen toen nog niet uitweiden.In de brief aan de gemeente staat dat het COA de huurovereenkomst voor de grond en woonruimte accepteert. De overeenkomst loopt nog tot 30 juni 2020. Dat betekent concreet dat Pekela recht heeft op 550.000 euro aan huur en dat krijgt de gemeente dan ook.'Wij hebben altijd een bedrag genoemd van zo'n negen ton', zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela. 'De helft daarvan was 'hard', zoals de huurovereenkomst, en de andere helft was 'zacht'. Denk dan aan gelden die je krijgt van het Rijk. Hier zijn we op zich best tevreden mee, maar we houden wel een wrange nasmaak.'De afwikkelingen van het azc is nog niet helemaal klaar. Het COA en de gemeente moeten het nog eens worden over de ontmanteling van het terrein.'Het azc heeft nu nog maar weinig bewoners', zegt Kuin. 'De laatste mensen gaan deze maand verhuizen. Onze insteek is dat het COA het terrein schoon oplevert, zodat je niet ziet dat er ooit een azc heeft gestaan.'