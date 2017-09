Verbazing over 'zoveelste' enquête in aardbevingsgebied

'Pure geldverspilling.' Deze week ploft bij 13.000 inwoners van het aardbevingsgebied een vragenlijst op de deurmat. En dat valt niet bij iedereen goed.

De verdenking van pappen en nathouden dient zich andermaal aan Martin Ettema - Loppersum

Zo heeft Martin Ettema uit Loppersum er geen goed woord voor over. Hij is verbaasd over 'het zoveelste onderzoek'.'Ik heb geen vraag kunnen ontdekken, waarvan het antwoord iets toevoegt aan al bestaande rapporten en kennis. Waarvoor zou het onderzoek dan zijn bedoeld? De verdenking van pappen en nathouden dient zich andermaal aan.'Het woon- en leefbaarheidsonderzoek wordt gehouden op initiatief van de elf officiële aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen, woningcorporaties en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.Het wordt uitgevoerd door het onderzoekbureau KAW. Het onderzoek moet 'meer inzicht geven in de gevolgen van de aardbevingen op het woonplezier' van de inwoners van het gebied.Naast een enquête komen er ook groepsbijeenkomsten. Martin Ettema zien ze daar zeker niet.'Mijn vrouw en ik hebben in vele settings deelgenomen aan dit soort gesprekken. Steeds waren de geluiden van deelnemers min of meer eensluidend. Niet zeiken over wat onze gevoelens zijn, maar daadwerkelijk iets doen aan geconstateerde onveiligheid.'Hij vindt dat gevraagd wordt naar de bekende weg. En heeft er wel een woord voor: 'windowdressing'. Ettema wijst hierbij op de vele onderzoeken die er al zijn, zoals Gronings Perspectief.Dat is een doorlopend onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij worden het gevoel van veiligheid, de gezondheid en het toekomstperspectief in het aardbevingsgebied continu gepeild. Dat gebeurt ook in opdracht van NCG Hans Alders.Verder loopt er nog een onderzoek van de kinderombudsvrouw. Dat richt zich speciaal op de gevolgen van de gaswinningsellende voor kinderen. De uitkomst daarvan worden eind deze maand verwacht.De Lopster begrijpt niet dat daar nu 'nog een duur onderzoek' aan wordt toegevoegd. 'Alle informatie over de mensen, hun gevoelens, hun gezondheidstoestand is bekend. Ook bekend is dat de gezondheidsrisico's hand over hand toenemen naar mate meer huizen versterkt moeten worden en meer mensen eindeloze strijd moeten voeren om hun gelijk te halen', verzucht Ettema.Liefke Munneke-Bos uit Krewerd heeft ook 'met stijgende verbazing' de lijst met 37 vragen doorgeworsteld. 'In de begeleidende brief staat de volgende zin: Uw mening is voor ons van waarde bij het vinden van betere oplossingen voor het wonen en de leefbaarheid in uw regio. Maar er is geen enkele stelling in de vragenlijst die de mening vraagt over het dichtdraaien van de gaskraan. Dus de beste oplossing wordt niet genoemd.'Ook Ettema is slecht te spreken over het niveau van de vragen. 'Het is een vragenlijst die bijna amateuristisch is. Het is niet gebaseerd op enige studie van de achterliggende problematiek.'In een begeleidende brief wordt verzekerd dat de antwoorden op de vragen 'anoniem' worden verwerkt. Hoewel: er worden onder de inzenders drie iPads en tien waardebonnen verloot. Ettema: 'Maar dan moet je wel naam en adres invullen. Hoezo anoniem?'Bij de Lopster gaat de vragenlijst de prullenmand in. 'Mijn oproep aan alle Groningers die de enquête hebben ontvangen is: doe niet mee.'