Medewerker poolcentrum mishandelt bezoeker: celstraf geëist

(Foto: Flickr/Charme Hotels (Creative Commons))

Tegen een 39-jarige medewerker van een poolcentrum in Groningen is achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. Hij wordt er van verdacht een bezoeker ernstig mishandeld te hebben. Volgens de officier van justitie is poging tot doodslag bewezen.

De medewerker kreeg discussie met de gast over de wachttijd voor een pooltafel. Nadat de bezoeker het poolcentrum had verlaten, kwam hij terug. Opnieuw werd hij boos over de wachttijd. Hij trapte daarbij een dienblad met glazen omver.



Over de grond gesleurd

Daarop sloeg de medewerker de bezoeker tegen een pooltafel, en sleurde hem daarna over de grond naar buiten. Liggend op straat werd hij vol in zijn gezicht getrapt. Hij liep hoofdwonden en een gebroken neus op en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd.



'Ik zag de noodzaak niet'

De Stadjer ontfermde zich niet over het slachtoffer en ging naar binnen. Hij liep via de achteruitgang rechtstreeks in de armen van agenten. 'Ik zag er de noodzaak niet van in hem te verzorgen. Zijn vrienden waren al bij hem', zei hij tegen de rechters.



Uppercuts

Getuigen verklaarden dat de poolmedewerker in de speelhal al bovenop de bezoeker had gezeten. Hij zou hem meerdere 'uppercuts' hebben verkocht.



De beveiligingsbeelden van die uitgaansnacht in de Peperstraat werden getoond in de rechtszaal. De Stadjer zei spijt te hebben van zijn daad. De man heeft een hyperactiviteits-, en een controlestoornis. Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld en voor rijden onder invloed.



De officier vroeg voor het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1800 euro.