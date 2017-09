Gerke Kersaan keert terug in fractie Gemeentebelangen Winsum

Gerke Kersaan keert terug in de raad van Winsum en vervangt fractievoorzitter Jaap Hoekzema die het raadswerk niet kan combineren met zijn nieuwe baan. Kersaan was al eerder bij de partij betrokken, maar besloot door strubbelingen binnen de fractie te vertrekken.

Er was destijds namelijk gedoe over de aanstelling van Arie Molenhuis. De fractie was het daar niet mee eens. Raadslid Molenhuis heeft zich inmiddels aangesloten bij een andere partij.'Met Jaap Hoekzema gaat er een stuk ervaring uit de fractie. Het bestuur en de fractie hebben er daarom op aangedrongen dat ik weer terug kom', vertelt Kersaan, die als nummer twee op de lijst staat van de partij.Kersaan ziet het weer zitten om plaats te nemen in de raad. 'Er is in het verleden natuurlijk het één en ander gebeurd maar ik voel mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De raad heeft met zware dossiers te maken zoals de herindeling en het Boogplein.'Of hij het fractievoorzitterschap ook weer op zich neemt weet hij nog niet. 'Dat gaan we eerst binnen de fractie bespreken'. Voorlopig is Gerrit Groen de fractievoorzitter.Op dinsdag 26 september wordt Kersaan benoemd als raadslid.