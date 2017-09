'Herkansing' voor bewoners buitengebied met afgewezen schade

De 1600 mensen met schade buiten het aardbevingsgebied kunnen vanaf volgende week een second opinion aanvragen. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft voor die klus drie bureaus geselecteerd.

Eind maart kregen alle betrokkenen de boodschap dat ze geen cent krijgen vergoed. Het bureau Witteveen+Bos concludeerde dat hun schade niet wordt veroorzaakt door gaswinning.Dat leidde tot een storm van protest. Ook is er veel kritiek op de gebruikte onderzoeksmethode van dit bureau.Inmiddels hebben de gedupeerden buiten het aardbevingsgebied een voucher van 1500 euro aangeboden gekregen als pleister op de wonde.Als ze die niet accepteren, hebben ze mogelijkheid om hun schade in de vorm van een second opinion te laten onderzoeken. Dat gaat de komende weken gebeuren. De bewoners worden daar dezer dagen over geïnformeerd.De onderzoeken worden gedaan door de concerns Fugro in Leidschendam, Movares in Utrecht en Royal HaskoningDHV in Amersfoort. Volgens een woordvoerder van het Centrum Veilig Wonen gaat het hier om 'onafhankelijke bureaus'.Gedupeerden hebben niet de mogelijkheid om een van die bedrijven uit te kiezen. 'Nadat de bewoner een second opinion heeft aangevraagd, wordt het schadedossier willekeurig aan één van de bureaus toegewezen. Dat bureau zal de informatie van de inspectie en beoordeling van de waargenomen schade, op basis van haar kennis en expertise bestuderen', meldt het CVW hierover.Bij bewoners waar de schade nog niet ter plaatse is onderzocht, worden de komende weken alsnog inspecties gehouden. Voorwaarde is wel dat de schade voor eind maart dit jaar gemeld moet zijn.Het CVW belooft dat de betrokkenen snel duidelijkheid krijgen over de uitkomst van het tweede onderzoek. 'Het streven is dat binnen vier tot zes weken aan de bewoner het oordeel van de second opinion kan worden meegedeeld.'