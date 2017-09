NAM mag geen extra gas opslaan bij Langelo

Het besluit van de NAM om meer gas op te slaan in Langelo is van tafel. Dat besloot de Raad van State donderdag.

De gemeenten Leek en Noordenveld stapten naar de Raad van State om uitbreiding van de gasopslag te voorkomen. Er zou worden uitgebreid van 5 naar 5,9 miljard kuub gas. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf hier eerder al een klap op.'We willen uitspraak eerst bestuderen voordat we inhoudelijke reactie geven', zegt de NAM. 'Uiteraard geven we gevolg aan dezuitspraak en vallen we terug op opslagplaats van 2014.'De gemeenten en minister Kamp stonden al eerder tegenover elkaar. Toen besloot de Raad van State dat Kamp zijn besluit beter moest onderbouwen.Tot schorsing van het besluit kwam het destijds niet, omdat een nieuw besluit op korte termijn werd verwacht. Kamp gaf onlangs echter aan meer tijd nodig te hebben. Op zijn vroegst zou het besluit er op 1 februari zijn.Leek en Noordenveld weigerden hier op te wachten en wilden via de Raad van State het eerdere besluit alsnog van tafel te krijgen. Met succes dus.De gemeenten waren bang dat de NAM tijdens het wachten de druk op de buffer al zouden verhogen. Daarmee zou de kans op aardbevingen toenemen.