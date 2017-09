Onrust bij Akzo Nobel zet rem op Zout Express

De Rijksuniversiteit Groningen en Akzo Nobel zijn gestopt met het zoutkristallenproject.

De afgelopen negen jaar gingen ze samen met de Zout Express langs basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe om kinderen te leren over zout. Maar door de onrust rondom een eventuele overname van Akzo Nobel stoppen ze daar nu tijdelijk mee.Op de website zoutkristallen.nl staat: 'Dit jaar is AkzoNobel veel in het nieuws geweest: wel of niet overnames, afsplitsing van onderdelen etc. Voor de vestiging in Delfzijl, inclusief de zoutfabrieken, betekent dit dat het zich moet richten op de kerntaken: het maken van zout. Een educatieprogramma rondom zout, hoe fraai en bijzonder ook, past daar helaas voorlopig niet in.'Het schooljaar 2018/2019 willen RUG en Akzo Nobel onder een andere naam weer beginnen. Zout Express viert eerste lustrum (2012)