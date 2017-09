Gemeente: Bereik mobiel bellen in Marum is in orde

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het bereik van mobiele telefoons in de gemeente Marum is in orde. Dat concludeert de gemeente uit een inventarisatie.

Marum bood haar inwoners het afgelopen half jaar de mogelijkheid om problemen met het bereik online te melden. Er kwam niet één klacht binnen.



Het meldpunt werd ingesteld nadat bij gemeenteraadsleden klachten van inwoners binnenkwamen over het gebrekkige bereik van mobieltjes. Die klachten hebben dus geen vervolg gekregen in het onderzoek van de gemeente.



Twaalf antennes

In de gemeente staan twaalf antenne-installaties van de verschillende aanbieders. Op dit moment heeft geen van de operators plannen om een extra antenne te plaatsen.