Omwonenden nieuw zonnepark Vlagtwedde erg bezorgd

Verschillende omwonenden van het nieuw te bouwen zonnepark in Harpel bij Vlagtwedde, maken zich nog altijd zorgen over de komst van het park. Ze zijn bang dat het veld, dat 100 hectare groot wordt, hun uitzicht belemmert. Ook vrezen ze dat de waarde van hun huizen daalt.

Wethouder bezorgd over onenigheid rond grond nieuw zonnepark

'Ze vragen zich af of ze nog wel kunnen blijven wonen op de manier dat ze dat nu doen', zegt wethouder Seine Lok. Hij begrijpt de zorgen, maar toch vraagt Lok de gemeenteraad van Vlagtwedde komende dinsdag om de zorgen van de bewoners ongegrond te verklaren.'Wij hebben onderzocht of die impact echt groot is voor de mensen en gekeken hoe we hen zo goed mogelijk kunnen helpen. Powerfield, het bedrijf dat het zonnepark gaat bouwen en beheren, is daarnaast ook in gesprek geweest met mensen die vrezen voor bijvoorbeeld waardedaling van hun huis', zegt Lok.Volgens Lok heeft Powerfield geprobeerd een regeling te treffen met mensen waarbij de waardedaling van hun huis daadwerkelijk aan de orde is. 'Wij hebben daarnaast, als gemeente, ook afspraken gemaakt met Powerfield. Mocht er sprake zijn van waardedaling door verminderd wooncomfort, dan betaalt Powerfield het volledig ingeschatte bedrag terug aan de bewoners'.Hoe hoog die bedragen zijn weet Lok niet. 'Ik durf daar op dit moment geen uitspraken over te doen, ook niet over de vraag of er echt sprake is van waardevermindering. Daar zijn gespecialiseerde bureaus voor, die dit voor deze bewoners in gaan schatten'.Dinsdag stemt de gemeenteraad van Vlagtwedde over de kwestie. De raad bepaalt dan of de problemen die de bewoners aankaarten groot genoeg zijn om de bouw van het zonnepark een halt toe te roepen. Lok hoopt dat dat niet gebeurt. 'Als de raad de zorgen van de bewoners ongegrond verklaart, zijn alle belemmeringen vanuit de gemeentelijke regelgeving weggenomen. Vanuit dat oogpunt kan het plan dan gewoon uitgevoerd worden'.