Twee gewonden bij brand in Nieuw-Buinen (update)

(Foto: Van Oost Media)

Bij een brand aan de Industrieweg in Nieuw-Buinen zijn donderdagmiddag twee personen gewond geraakt. De brand is inmiddels onder controle.

De brand is ontstaan in de spuiterij van een interieurmaker.



Er is een NL Alert uitgegaan om te waarschuwen voor de rook. Volgens een woordvoerder van de brandweer is die rook al flink afgenomen. 'Maar als je er last van hebt, moet je deuren en ramen sluiten', zegt hij.