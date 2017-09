Kijk uit: BOA komt terug in Marum

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In de gemeente Marum is binnenkort weer een Buitengewoon Opsporingsambtenaar actief. De BOA houdt toezicht op straat en mag onder meer boetes uitschrijven voor fout parkeren.

Marum huurde eerder een boa in bij de Stichting Veiligheidszorg Noord, maar door het faillissement van die organisatie zat de gemeente ruim een jaar zonder. Door een beambte in te huren bij de boa-organisatie van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum vindt er nu ook weer extra toezicht plaats in Marum.



De Buitengewoon Opsporingsambtenaar gaat vier uur per week aan de slag.