Opnieuw tbs voor dreigende aardappelboer

Een 52-jarige aardappelboer die zijn buurvrouw uit Pieterburen en een officier van justitie uit Groningen bedreigde, heeft opnieuw tbs met dwangverpleging gekregen. Hij deed de bedreigingen vanuit de tbs-kliniek waarin hij verblijft.

De zaak diende voor de rechtbank in Zwolle, omdat een van de aangevers een officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland is.De 52-jarige Petrus S. kreeg in 2014 tbs opgelegd, omdat hij zijn buurvrouw toen ook al belaagde. 'Geniet nog maar even van het leven. Als ik vrij kom, moet je vluchten', schreef hij in brieven vanuit de instelling.De man meent dat de buurvrouw zijn aardappelen vergiftigd heeft. Het enige dat hij wil, zijn excuses, zei hij twee weken terug op de zitting.Zijn huidige tbs-maatregel loopt volgend jaar af. De kliniek maakt zich zorgen omdat de man niet meer aan behandeling meewerkt en zegt 'een dodenlijst' te gaan afwerken. Tbs met dwangverpleging is de enige manier waarop de samenleving voor de man beschermd wordt, meent de rechtbank.De rechters vinden de feiten extra ernstig, omdat deze gepleegd zijn vanuit een tbs-kliniek. De tbs met dwang die hij nu opgelegd krijgt, kent geen maximumtermijn. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.