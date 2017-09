Inwoners Leek massaal naar Gevangenismuseum

1.750 inwoners van de gemeente Leek zijn dit jaar gratis naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Het museum stelde de vrijkaarten beschikbaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van Leek in januari.

Directeur Peter Sluiter van het museum is in zijn nopjes met het Leekster bezoek. 'Wij bieden elk jaar aan een buurgemeente vrijkaarten aan. De inwoners mogen dan in januari en februari, de stille periode, langskomen. Dat zoveel mensen uit Leek de bon uit de krant hebben geknipt en ons hebben bezocht heeft ons verrast. We zijn er hartstikke blij mee en het is meteen een goed begin van het jaar.'Niet alleen inwoners van Leek gebruikten de vrijkaarten, ook scholen ontdekten de mogelijkheid om gratis het museum te bezoeken. Sluiter lachend: 'Daar waren de kaartjes niet voor bedoeld, maar ik vind het geweldig dat de scholen zo creatief zijn geweest. Ze hebben zoveel bonnen uitgeknipt dat ze met een hele klas naar binnen konden.Overigens draait het Gevangenismuseum een goed jaar. Tot september hebben negentigduizend bezoekers de weg naar Veenhuizen gevonden en dat zijn er vijftienduizend meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Sluiter: 'Ik verwacht dat we eind december op ruim honderdtwintigduizend bezoekers zitten. Dat is een record.'Volgens Sluiter profiteert zijn museum van het feit dat Veenhuizen op de nominatie staat om op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te komen. Ook koppelverkoop van een museumkaartje en een ticket voor het muziekspektakel Het Pauperparadijs heeft volgens de directeur extra bezoekers opgeleverd.