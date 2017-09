RUG koopt Beursgebouw in Leeuwarden

(Foto: Udo Ockema / Wikimedia)

De Rijksuniversiteit Groningen is van plan om 2,25 miljoen euro op tafel te leggen om het Beursgebouw in Leeuwarden te kopen.



Het pand in de Friese hoofdstad is nu nog eigendom van de gemeente. In het gebouw is nu nog de openbare bibliotheek gevestigd. De RUG wil het gebouw gebruiken voor de huisvesting van de RUG Campus Fryslan.



Gemeente is akkoord

Het pand zou eerst worden gehuurd van de gemeente, maar de universiteit wil het gebouw liever kopen. Het gemeentebestuur van Leeuwarden is daar akkoord mee gegaan en als de gemeenteraad groen licht geeft krijgt het Beursgebouw een andere eigenaar.



Verbouwing

Het pand moet de zomer van 2018 worden verbouwd en geschikt worden gemaakt om er les te geven. De colleges aan de RUG Campus Fryslan beginnen volgend jaar september.